要聞港聞

發酒癲咬傷執法者 拘醉娃

事發於港鐵坑口站外。 事發於港鐵坑口站外。
事發於港鐵坑口站外。
【本報訊】昨日凌晨1時許，執法人員在將軍澳港鐵坑口站對出處理一宗醉酒案件時，姓劉（33歲）女子表現不合作，並懷疑咬傷一名人員的手部，同袍見狀將其制服。人員經初步調查，劉女涉嫌「襲擊警務人員」被捕，她與遇襲人員同送院治理。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc