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發酒癲咬傷執法者 拘醉娃
事發於港鐵坑口站外。
【本報訊】昨日凌晨1時許，執法人員在將軍澳港鐵坑口站對出處理一宗醉酒案件時，姓劉（33歲）女子表現不合作，並懷疑咬傷一名人員的手部，同袍見狀將其制服。人員經初步調查，劉女涉嫌「襲擊警務人員」被捕，她與遇襲人員同送院治理。
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