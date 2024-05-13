野豬捱撞慘死 一日兩宗

【本報訊】昨日下午2時許，執法部門接獲多名駕駛人士報案，指在東區走廊西行線、近筲箕灣東喜道位置，有一隻受傷野豬橫亘路中，牠的口鼻流血，呼吸微弱，懷疑被車輛撞傷。人員接報到場，證實該隻野豬已經死亡，而牠的身旁路面留下小量玻璃碎片，未知與事件是否有關。路政署公路維修承辦商及後安排夾斗車，將野豬屍體夾上車載走。

的哥離開現場後報案 至下午約3時，該部門再收到一名的士司機於柴灣吉勝街報案，指他較早前駕車駛經上址時，意外撞倒一隻野豬，惟野豬捱撞後受驚竄逃，隨即不知所終。由於時間、地點及事件性質脗合，人員相信該名的哥與野豬死亡有關，正就事件展開調查。

另於昨晚7時許，一輛私家車沿深井青山公路汀九段往荃灣方向快線行駛，至近新麗苑對開時，右車頭撞倒一隻正橫過馬路的野豬，捱撞野豬受傷倒地奄奄一息，司機報案求助。人員接報到場，經檢驗後證實該成年野豬已經不治，其後由相關部門到場將屍體運走。男司機沒有受傷，惟私家車於意外後壞車，須待拖車到場將車輛拖走。