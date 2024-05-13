4刀煞貓捉老鼠 假難民血流如注

深水埗黑夜狂奔 手腳背部滿傷痕 深水埗發生街頭斬人案！一名以免遣返聲請留港的巴基斯坦籍男子，前晚與同鄉坐在路邊「吹水」時，突然有一輛私家車高速馳至，4名持刀男子走出車外，二話不說追斬事主。事主走避不及，只能任人魚肉，其身體多處中刀，直至群煞罷手逃走，他才負傷求救。執法人員經過深入調查後，相信逞兇者均為本地人，現正追查涉案私家車下落和血案起因。

前日深夜接近零時，一名持「行街紙」的37歲巴籍漢，坐在深水埗桂林街91號的排檔對開，與數名同鄉聚集閒聊。眾人談興正濃，你應我答之際，忽然有一輛深色私家車疾馳而至，並在就近之處急煞停車，他們感到奇怪，不禁定睛觀望，未料該車車門隨即被推開，車上旋即有4名大漢魚貫步出，並且手持利刀撲向在場人士。

得手後跳回私家車逃走 眼見來者不善，事主等人大吃一驚，慌忙飛奔逃跑，而群煞似乎一早鎖定目標，未有理會旁人舉措，只是針對事主一人窮追不捨。事主雖然奮力逃跑，始終未能擺脫從後緊隨追趕的群煞，逃至不遠處的桂林街近汝州街交界時，終於被對方追上。4名刀手的攻勢如狼如虎，包圍事主舉刀狂斬，後者寡不敵眾，只能屈身縮體，勉強護住身上要害。群煞落手毫不猶豫，撤退同樣迅速，他們似有默契地一同跳回私家車，緊接往欽州街方向逃走。

事主背部及手腳捱斬，傷痕纍纍，神志依然清醒，待兇徒離開後自行報案，繼而由到場救護車送院救治。群煞行兇位置留下多攤血漬，執法人員封鎖現場調查，並向事主數名同鄉作出查問，以了解事主的人際關係、經濟情況及遇襲過程等。案件列作「傷人」跟進，人員正追緝4名本地男子，他們在案發時俱穿黑色上衣及黑色長褲，佩戴黑色口罩，惟未知背後行兇動機及是否受人指使。