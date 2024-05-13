酒店業稱缺人手 冀引入外勞

【本報訊】全面通關後來港內地旅客人數不斷上升，香港酒店業主聯會執行總幹事徐英偉指旅遊發展局全力推動「盛事經濟」，亦希望透過舉辦盛事活動，提升香港旅遊吸引力，但他亦指「盛事經濟」需要帶動到不同商戶，例如在3、4月舉辦香港國際七人欖球賽及香港巴塞爾藝術展，一度令銅鑼灣及中西區酒店一房難求，就是盛事活動將大型會議、展覽等串連的好例子，可帶動經濟高消費。

徐英偉認為酒店業界面對最大問題就是人手嚴重不足，由前台、接待、執房及餐飲部都嚴重缺人。他認為除了本地招聘外，更希望在不同的地方招攬想來港工作的人才。他強調政府應加強對業界的宣傳力度，包括宣傳路線、酒店人手、酒店形象等。

對於多間戲院接連結業，香港電影工作者總會發言人田啟文指總統戲院的結業令業界響起一個嚴重警告，擔心旺角新寶戲院都結業。他強調電影業生態特殊，戲院設備及規格要求向來比其他行業店舖嚴格，一旦拆卸，另覓地方重建不容易，更連帶影響票房。以往高峰期，全港戲院座位合共約13萬個，但近年則維持約4.3萬個，而隨着兩間戲院的結業將再減少2,000個座位。

業界倡影展培養入戲院習慣 他認為電影資料館不時推出「回顧展」、「導演作品展」，票價只需30元，大受歡迎，反映市民仍愛入戲院睇戲，只是因疫情令行業大洗牌，串流平台隨時隨地可以睇戲，改變了市民睇電影的習慣，因此他建議政府在不同地區多做這種電影展，重新培養觀眾入戲院的習慣。