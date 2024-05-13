零售慘淡 政府盼更多刺激消費時點

【本報訊】受到內地旅客消費模式改變及港人北上消費成風的影響，本港的零售市況慘淡。財金官員期望在零售層面可以有更多刺激本地消費及吸引訪港旅客消費的時點；而在商業及金融層面，政府積極開拓更多新產品及新資金渠道。

財金官員昨在網誌中除提及本港零售業外，又指繼早前公布的西安和青島，內地進一步將個人遊計劃擴展至太原、呼和浩特、哈爾濱、拉薩、蘭州、西寧、銀川和烏魯木齊等8個城市，適用的城市將增加至59個。財金官員指有關措施將為本港帶來更多過夜旅客，有助帶旺本地飲食、零售、酒店等市道，提振整體經濟。

針對旅遊發展，該官員指旅發局本月針對多個海灣地區國家展開推廣香港的宣傳活動，包括上周剛帶領了歷來最大規模的業界訪問團到杜拜，參與中東地區年度最大型國際旅遊業界展覽（Arabian Travel Market）。事實上，根據去年的調查，來自海灣地區的遊客消費力高，每名旅客平均在港消費1.13萬元， 較整體高出85%，過夜日數亦較整體平均為長，亦是未來值得重點吸引的高消費遊客群體，而今年第4季，國泰航空將重啟香港直飛利雅得的客運航線，有利兩地更便捷的經貿和人文交流。

首季助150海外公司在港發展 在吸引企業方面，該官員指除了早前引進重點企業辦公室公布的第二批夥伴企業外，投資推廣署今年首季合共協助了150家海外公司在港發展，較去年同期增加46%，該等公司主要來自金融、創科和家族辦公室等領域，它們將共合投資約147億元，創造逾2,000個職位。

該官員又指儘管外圍環境複雜多變，地緣政治、高息環境等挑戰依然存在，但在中央的堅實支持下，只要我們不斷努力打拚，在轉變的新形勢、新格局當中，不斷鞏固和提升多方面的競爭力，我們一定能加速推進本港經濟更快更高質量的增長。