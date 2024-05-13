大灣區圍棋聯盟成立 走進校園社區

【本報訊】香港珠海學院、中國香港圍棋協會，以及來自香港和內地棋壇的有志之士聯合創立大灣區圍棋聯盟，為圍棋愛好者建立交流平台，通過多元活動，促進圍棋文化在大灣區的發展與普及，並將推動圍棋文化走進校園和社區。香港珠海學院署理校長兼常務副校長張珍指出，圍棋歷史源遠流長博大精深，是中國傳統智慧的完美體現，每一步棋思考能力和戰略的運用，正是需要培養學生的觀察、判斷和決策能力。

挫折教育培養大局觀 大灣區圍棋聯盟永遠榮譽顧問聶衛平指出，圍棋可以培養人的「大局觀」，使看事更高瞻遠矚，更適用於現今的國際關係及大國博弈中，而下圍棋亦有助人格成長，棋手進步必須經歷無數挫折，對於小朋友是很好的「挫折教育」。

讓圍棋文化走進校園，是大灣區圍棋聯盟的使命之一，聶衛平與女子圍棋世界冠軍張璇兩大圍棋國手等人亦與150名學生及圍棋愛好者互相切磋傳授絕學，弘揚博弈國粹。香港珠海學院特別將75個棋盤擺放成「75」字樣，75對棋手現場較量，同賀國慶75周年。