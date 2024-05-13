工傷僱員復康計劃 迄769人參加

【本報訊】不少僱員在職場受傷。勞工處在2022年9月推出「工傷僱員復康先導計劃」，原以建造業工傷僱員為對象，提供私家門診復康治療服務，協助他們早日康復。截至今年4月底，有769人參加先導計劃，其中76%接受治療後康復。

公院價享私家服務 76%人康復 先導計劃在今年5月9日擴展範圍，納入飲食及酒店業、運輸及物流業的僱員，若工人在今年4月1日或之後受傷，符合資格申請。

勞工處職業健康顧問醫生溫遠光指出，會派個案經理跟進每一名工人的復康治療和重投工作安排，為工人協調各種私家門診復康治療服務，包括約見普通科、家庭醫學科、職業醫學科或骨科醫生，並按需要安排物理治療、職業治療、影像檢測服務及磁力共振等。

有證實骨折工傷的工友參加計劃，指獲安排每兩周見一次醫生，較公立醫院預約期早，次數更密。醫生和治療師有細心跟進情況，接受5次職業治療，約兩個月後重返工作崗位。他形容以公立醫院價錢享用私家門診服務，滿意先導計劃。