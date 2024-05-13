舉重健力總會主席又「口誤」 再稱港為國家

【本報訊】中國香港舉重健力總會5月6日就「亞洲有裝備健力錦標賽暨亞洲大學生盃」舉行開幕典禮時，該會主席葉永玉的演講詞提到，共有13個國家報名參賽，惟參賽隊伍中有香港隊與中華台北隊，引起港府不滿，發聲明批評表述與中國香港和中華台北隊以地區參賽的事實不符，涉嫌違反一國原則，絕對不可接受。

港府：絕不可接受 該會則發聲明解釋，賽前共有16個國家地區報名參賽，惟最後只有13個國家及兩個地區出席。該會主席葉永玉致詞時發現，講稿與實際參賽隊伍數目不符，亦感到句子比較長，故將句子簡化為 「This time, we have lifters and officials from 13 countries」，只更改為13個國家，錯誤地沒有提及地區。該會承認乃嚴重疏忽，又指已在上周六（11日）向奧委會提交報告陳述事件。

該會續指，講稿的原意，並非指中國香港及中華台北是一個國家，完全是沒有「港獨」的意思。就引起的誤會，向社會及市民深切致歉。又稱往後必定更加小心處理公開講話的內容，提及中國香港及中華台北時會稱呼為地區，演講前會覆核講稿內容，以確保同類事情不再發生。

事實上，今次已非該會主席葉永玉首次「口誤」，葉在今年3月的舉重邀請賽致詞時，曾將香港形容為「比較細嘅國家」。

事件隨即引發風波，該會聲明指，葉當時解釋國際舉重總會（IWF）處理會籍時，會給較小的國家或地區可以一個總會管理多個項目，屬「口誤」。