舉重健力總會主席又「口誤」 再稱港為國家

港府:絕不可接受

該會則發聲明解釋,賽前共有16個國家地區報名參賽,惟最後只有13個國家及兩個地區出席。該會主席葉永玉致詞時發現,講稿與實際參賽隊伍數目不符,亦感到句子比較長,故將句子簡化為 「This time, we have lifters and officials from 13 countries」,只更改為13個國家,錯誤地沒有提及地區。該會承認乃嚴重疏忽,又指已在上周六(11日)向奧委會提交報告陳述事件。