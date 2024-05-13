支援成年智障者 服務杯水車薪

【本報訊】智障人士照顧者壓力如山，有母親更要「全天候」帶着智障兒生活。當局於全港21間殘疾人士地區支援中心各成立一隊「支援特殊學校離校生專隊」，有團體關注其人手及資料配置，昨公布相關調查，發現三成照顧者為殘疾人士或長期病患者，存在「以殘護殘」的情況，逾六成受訪者更每日須提供13小時或以上的照顧，欠缺時間休息。團體認為，殘疾人士地區支援中心服務杯水車薪，惟「專隊」的服務對象為特殊學校離校生，建議應擴展支援社區上的已成年智障人士，服務上亦應更着重於提升社區生活技能。

8成照顧者情緒受困 病人自助組織「一同夢慈善基金會」於2月20日至3月5日進行一項「特殊學校（智障人士）離校生支援需要及專隊意見調查」，以網上問卷方式收集187份意見，揭示照顧者壓力如山，有八成受訪者表示有情緒問題，一成半受訪者更指其壓力達10分滿分。

家長徐女士指出，其中度智障並患自閉症的兒子，3年前從特殊學校畢業，惟當時評估因「坐唔定」未能進入庇護工場，現時「全天候」帶着兒子生活，經常母子檔去做義工，她嘆道即使相信兒子有能力獨自坐車、外出，仍會憂他有些行為會被人誤會，冀中心可多提供生活技能訓練，助兒子融入社區。

該組織指出，「支援特殊學校離校生專隊」只為畢業前6至12個月至最長畢業後18個月至24個月服務，且在人手編制上服務特殊學校離校生，惟社區中的智障人士亦有同樣需要，建議擴闊對象至服務職業技能訓練學校畢業生，以及未有接受成人服務的社區智障人士。