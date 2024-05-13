連貫婦女相關政策 促訂發展方向

葛珮帆

【本報訊】適逢昨日是母親節，有政黨建議當局應訂立婦女發展方向，連貫和婦女有關的不同政策，並考慮整體女性發展需要，又指政府可推展全民乳癌篩查、擴大免費接種HPV疫苗範圍、提供免費婦女骨質疏鬆檢測、加強幼兒託管服務、加強婦女就業培訓、關注婦女精神健康等政策。

倡推公私營合作雪卵 議員葛珮帆指子宮頸癌、乳癌為婦女頭號殺手，但很多婦女沒有定期做乳房檢查，希望政府可以為婦女做免費檢查，又指香港現在雖然有政策，但大家未必知道。她又表示，政府應該做好婦女發展方向，連貫和婦女有關的不同政策，並考慮整體女性發展需要。

另一議員顏汶羽表示，香港很多家庭是雙職，希望政府有更多託兒措施，並在人口比較年輕的社區、政府建築物內可以增設託兒中心；東區區議員植潔鈴指政府可推出公私營合作的雪卵服務，令有意生育但遲婚女性有生育機會。

另外，房屋局局長何永賢及葛珮帆等議員亦到沙田禾輋商場一間酒樓派發番梘花並祝市民母親節快樂。何永賢表示見到很多小朋友和青少年都有陪媽媽、婆婆飲茶，形容「好溫馨」，認為做母親不簡單，需要無限愛心，而房委會有政策鼓勵大家做媽媽，例如在2023年10月25之後生育，居屋可以優先選擇單位。