母親節飲茶旺場夜冷清 晚市入座僅4成

花墟人流淡靜 多選購平價康乃馨 昨日母親節的最受歡迎節目，少不了一家大細孝順仔女與媽媽及長輩到酒樓品茗過節，雖然大多數酒樓的中午時段均逼爆，茶客需要等位；但酒樓晚市卻較為慘淡，有酒樓負責人透露，母親節的晚市入座率僅得40%，形容是「40年來最差」，僅得早午市已回復疫前水平，相信主要受港人北上消費及經濟不景有關。除了飲茶之餘，另一熱門節目就是「花」一點心意，雖然不少市民到旺角花墟選購母親節花束送贈至親，但買花人流不及往年。花檔負責人亦透露今年母親節市況較淡靜，不是人人都買花答謝媽媽，整體生意亦少約40%。

本報記者昨午約1時，到旺角倫敦大酒樓視察茶市，發現其中一層全層爆滿，枱枱坐滿一家大小，部分家庭三代同堂聚會。有小朋友向媽媽送上母親節花束；亦有媽媽向長輩送花，整間酒樓十分熱鬧，人人樂也融融。不過，記者昨晚約7時重臨該酒樓，卻見到有不少吉枱，大約每10張便有一張仍待入席；而入座的客人亦較多屬10多人的大家庭。

旺角倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠坦言，昨日晚市的入席率僅約40%，晚市期間4層的酒樓，亦只開其中兩層以節省成本。而客人點餐亦不算疏爽，大呻今年生意是40年母親節以來最差，只有昨日早市及午市的入座率逾90%，能回復到疫情前水平。蘇提到，現時港人喜歡北上消費，本地市面經濟又不景，加上部分人的子女已移民，令家庭聚會減少，而今年店方亦沒有特別推出高級母親節套餐，客人仍可選其他優惠套餐，期望實惠的價格，能吸引更多客人光顧。

百元花束未見搶購潮 另外，記者昨午約3時半亦到花墟一帶視察，雖然聚集不少子女們買花，但未見過往逼爆的情景，不會人群潮湧「膊頭碰膊頭」。現場有母親一收到鮮花，笑逐顏開，即時與女兒自拍，相信打算放在社交網站「放閃」，炫耀一番。亦有市民打算送花予媽媽及太太，祝福母親身體健康，以及感謝太太照顧家庭及女兒；亦有一家大小打算送3束花給予家中的「女強人」，並指今年花價與去年相若。

縱使今年市道不算暢旺，花店仍然做足準備，舖外均擺放七彩繽紛的花束，小花束約100元也能有交易，但未見搶購潮。卉豐花業經理梁嘉兒向本報表示，今年母親節正日單計人流已較去年少近20%至30%，客人即日多選擇約200元的內地康乃馨或牡丹花束，幸好一人都會多買兩三束，送給太太、媽媽及外母等，令生意較去年僅少約40%。

另有花店負責人透露，今年市道較淡靜，預計生意較去年少，入貨量較往年少一半，故推出康乃馨套裝優惠，希望能薄利多銷，吸引更多顧客購買。