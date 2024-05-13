38本地醫護生獲資助 暑假北上實習交流

【本報訊】當局近年加強與內地醫護交流，並於2022年起開展「大灣區醫療人才交流計劃」，第二批內地醫護已於年初起，陸續到港進行交流，本港亦派出醫護人員回訪。有組織宣布，將資助38名本地醫護學生在暑假期間，分別赴上海及北京知名學府實習交流兩星期，組織希望藉此擴闊本港學生視野、增廣見聞，了解國家醫學發展和教育。

分批赴上海交大北大 獲資助的38名醫學生及護士學生來自本港8所醫護院校，包括港大及中大的醫學院和護理學院、理大護理學院、都會大學護理及健康學院、聖方濟各大學（前稱明愛專上學院）健康科學院及東華學院。相關學生將每人獲發8,000元獎學金，並獲全額資助赴內地臨床學習兩星期，首批學生將於下月3日前往上海交通大學附屬第六人民醫院，第二批學生則於7月10日前往北京大學醫學部交流，北大醫學部隨後亦將派醫護學生來港交流兩星期。

組織表示，進行甄選時更關注學生的綜合思辨能力，包括團隊精神及其對本港醫護事業路向的思考，希望通過提供內地醫護院校實地生活學習的計劃，令本港醫護學生擴闊視野、增廣見聞，鋪墊背靠祖國、聯通國際的經驗基礎。