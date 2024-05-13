星洲日台爆發廣 恐新一波乙流襲港

本地甲流續勢強 冬夏緊接高峰延長 本港今年流感持續，感染數字至今居高不下。中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌昨指，甲型H1流感個案數字仍正上升，未見下降趨勢，相信本港現正爆發的冬季流感高峰期，絕對有可能延續至夏季流感季節，意味兩個流感季節會緊接出現。他亦憂慮本港會像新加坡等地，主流病毒類型從甲型轉為乙型，就會爆發另一波乙型流感，進一步延長流感高峰期。

許樹昌在一個電視節目中表示，新冠疫情過後，流感爆發模式有改變，以往1至3月是冬季流感季節，7至9月是夏季流感季節，一般維持約10至14周就會完結。不過，今年第二周開始，本港就爆發甲型H3N2流感，而2至3月開始出現的甲型H1N1，流感爆發至今仍未結束。新加坡、日本和台灣等較多港人前往旅遊的地區，當地最近主流的流感病毒類型，由甲型變為乙型。許預期，若相關流感情況蔓延至香港，就有機會引起另一波乙型流感爆發，高峰期可能會進一步延長。

市民過去數年常戴口罩 少接觸流感病毒 他又指，過去因新冠疫情，市民長期戴口罩，有一段時間未接觸流感病毒，預料今波感染會比較辛苦，死亡風險亦可能較高。然而，65歲以上整體接種率為51%，在社區的長者卻明顯較少人接種疫苗，他指接種疫苗後可有效減低感染後出現併發症的風險。

根據衞生署數據顯示，今個流感季節截至4月底，已有559宗成人嚴重或死亡個案，主要65歲或以上長者，約七成個案沒有接種流感疫苗，八成有其他慢性病。另有22宗兒童嚴重個案，當中包括3宗死亡個案。

至於流感可細分為甲型、乙型和丙型，症狀及嚴重程度各有不同。當中，甲型流感病毒可依據病毒表面的血凝素（haemagglutinin，即H）及神經胺酸酶（neuraminidase，即N）兩種抗原類型，再細分為不同亞型。目前，在人類中流行的季節性甲型流感病毒有兩種亞型，分別是甲型（H1N1）pdm09和甲型（H3N2），前者現已成為全球季節性流感病毒株之一。而乙型流感症狀或特徵，與甲型流感相似，病情一般較甲型流感輕微，死亡率較低，演化速率較甲型流感病毒低兩至3倍。