去年爆承建商財困 9項工程爛尾

【本報訊】早前政府向均安建築有限公司批出的2.68億元合約，負責為東區、九龍城、觀塘、深水埗及黃大仙內14條行人天橋或隧道加建升降機，項目在2019年10月動工，預計在2023年7月完工，惟不少工程被不斷拖延，更變成「爛尾」。政府早前因應情況收回標書重新招標，而有關程序亦已完成，又指正評審標書，爭取於今年年中重新展開餘下工程。

本報獨家報道 終需重新招標 早前觀塘區議會踢爆，觀塘樂華南邨地盤數月無動工，完工時間更由原定2023年第3季完工，推遲至2023年第4季，在議員多番追問下，路政署才承認一早知悉外判承辦商因財困無法開工，然而並沒有向區議會報告。當時有區議員批評路政署監管不當，且「知情不報，漠視區議會」，做法對區議會「相當唔尊重」，又質疑署方在過去兩年沒有在文字報告中詳細交代工程進度，即使交代亦只向當區區議員交代，更沒有在文字報告中交代工程公司出現財困。

事實上，該個無人動工的地盤正正屬於均安建築有限公司投得2.68億元合約內的項目。

本報去年獨家報道，原來均安早於2022年出現問題，包括先後拖欠橫跨紅磡南道近紅菱街及黃埔街，以及橫跨竹園道連接鵬程苑及竹園南邨等兩個項目的僱員薪金，迫使部分遭拖薪建築工人示威。

針對相關事件，路政署早前以承建商表現持續欠佳及未能符合合約要求為由，收回相關工程合約，將原本屬於均安建築有限公司負責位於東區、九龍城區、黃大仙區、觀塘區及深水埗區合共9條行人通道尚未完成的加建升降機工程，納入新的工程合約，與其他「人人暢道通行計劃」工程項目一併於今年3月1日進行招標，而招標程序已於4月12日完成。

路政署早前回覆本報指正評審標書，明白市民對上述升降機工程項目的關注，承諾會爭取於今年年中重新展開餘下工程。