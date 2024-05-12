龍七公：做好充電網絡 全普及電動車

不少香港朋友假日會北上，都反映深圳市區路邊的空氣比香港好，很可能與深圳車輛電動化比率高有關。香港為達致2050年碳中和目標，其中一個重點是在2050年前達致車輛零排放目標，在2035年停止新登記的燃油私家車。中國在發展電動車方面領先全球，為全球減碳作出貢獻，並已開始打破歐美日韓車企為主導的格局，令某些美西方政客羨慕嫉妒恨。香港電動車的選擇愈來愈多，加上稅務優惠，電動車佔新登記私家車近三分之二，電動車在香港的推廣算是比較成功。

不過，要達致全面電動化，仍有一個繞不開的痛點，就是公共充電設施嚴重不足。現時電動車與公共設施比例約為10:1，與4:1的理想比率相差甚遠。目前政府各部門負責管理及營運2,550個公共電動車充電器，但主要是功率在2.8千瓦以下的所謂「標準速度」。這類超慢速充電樁，一般電動車充滿電需時近24小時，根本無人問津；比較主流的功率為6至7千瓦的中速充電樁，需時約8至10小時。環保署去年底開始逐步為其逾1,600個中速充電樁的充電服務收取充電費，就這些充電樁的使用率和收費模式，筆者日前在立法會提出書面提問，竟發現收費後這些充電樁的使用率只有7%。

環保署充電樁的問題在於其又貴又怪的收費模式，採用按時收費，每小時20元，並非按電量收費，更出現使用超過一分鐘，便以一小時計算的情況。換算是每度電收費3.3元以上，還未算上停車場收費，比同類型同速度私營充電樁更昂貴！現時這些政府充電樁外判給承辦商管理，承辦商向政府交租，就可以向使用者收費，同時負責設施維修。問題是，合約完全沒有規定收費模式和電價，政府究竟是環保政策的推動者，抑或只是個收租佬？

其實香港市場小，未必做到完全競爭，很容易造成壟斷，所以政府充電設施對市場來說，是一個重要標杆作用，如果政府充電設施收費合理，私人市場也不會收得太貴；反之，如果政府充電設施帶頭賣貴電，私人市場很可能會乘機加價。充電成本上升，轉用電動車的吸引力就會減少，違背政策目標。可幸的是，政府最新回應表示，這些充電樁將於短期內改為按電量收費，收費亦會貼近市場價格。

深圳經驗 值得參考 日後政府還會有更多充電設施交由市場管理，筆者建議有關合約必須規定承辦商的收費模式和收費上限，做到投資管理者的獲利、用車人的負擔、政府設施的使用率三方都合理。同時要增加直流電快速和超快速充電樁建設，這些充電樁都是中速充電樁10倍以上速度，對於時間即是金錢的香港尤為重要。最近深圳市已建成超級充電站362座，數量超過傳統加油站數量，更規定這些超充站的單槍功率不低於480千瓦，做到飲一杯咖啡的時間內充電80%以上的目標，這些技術和經驗，值得香港參考。