笑看天下：也是母親節感言

今日係母親節，母親節向來較父親節受重視，因為商機較佳，然而從報章廣告可見，酒樓登的「母親節套餐」廣告寥寥可數，一般約3,000元，高檔啲嘅有近二萬元。不過，喺今日嘅市道，恐怕難收旺場。事實上，歌頌母愛嘅文章和歌曲多如繁星，歌頌父愛嘅不多，最出名的相信是朱自清的《背影》，最近一齣電影《但願人長久》亦說父愛，片中的父親吸毒，在生活壓力下活得很不容易，經常見到佢佝僂的背影彳亍獨行，死後才獲女兒放下偏執的諒解，令人感動。

言歸正傳，傳統上母親節氣氛較濃烈，子女對母親節亦較着緊，相信是做父親的，一向較不介意呢種節日嘅形式，能夠趁此一家人齊齊整整飲餐茶，為父的都已心滿意足。據本報報道，有酒樓指今年訂枱嘅人數大減，大約只有五成滿，市道冷清料與經濟環境差及港人北上慶祝有關，同時稱即使今年人工成本已增加，亦不敢加價。

至於花店，亦指內地網購花束衝擊下，訂花人數較去年稍遜色，之不過會堅持賣「A級」靚花，並推出「花樽花」。做生意的都算有諗頭，據悉「花樽花」係將花束配搭以精美花樽，以便母親收到花就能好好擺放，成功吸引熟客由買中等價位的花束「升級」，港人嘅生意頭腦靈敏值得讚賞。

從以上可見，無論訂枱食飯定係訂花慶祝母親節，都被「北上」搶咗唔少生意。港人北上消費確實已成大趨勢，令人覺得本地消費市道有點「屋漏偏逢連夜雨」。實情係自農曆新年後，本港唔少零售商舖及食店相繼結業，有飲食界人士更悲觀估計，3,000間食肆會陸續結業。老朽年邁已減少北上，若然留港冇啖好食又相對昂貴，當毅然撐着拐杖北上覓食，此乃跟隨潮流，亦為勢所逼也！