冰鑑春秋：捐贈捐到老羞成怒？

國民黨立委徐巧芯披露台灣用迂迴方式透過捷克捐贈烏克蘭醫療資材，卻指定必須採購特定的台灣廠商，讓她質疑是否有迴避公開招標與圖利廠商之嫌。對此，外交部長吳釗燮先是跳針般地要徐巧芯告他「藐視國會罪」，更發文指控徐的說法空穴來風，否認有相關情事。

然而等到徐巧芯拿出外交部密件時，外交部卻聲稱早已提供給所有立委，徐此舉是洩漏國家機密，等於承認吳釗燮根本說謊！接着外交部人員按鈴控告徐，引發徐此舉究竟是否涉及洩密罪的爭議。民進黨更動員側翼營造徐是中共同路人，讓台灣外交陷入窘境，進一步對徐進行人格毀滅戰。

實際上，外交部在去年12月就發過新聞公布透過捷克捐贈烏克蘭的事情，捷克官方也將細節刊登在網絡公告周知。這樣的東西到底為甚麼要列為密件，實在令人想不出箇中緣由。而要說此舉會被大陸打壓，台灣並非第一次捐贈烏克蘭，過去也沒聽說大陸反彈，事實是大陸自己都援助烏克蘭相關物資與器材，是大陸忽然神經抽到？還是外交部心裏有鬼？這就好像有人私底下捐贈了一千萬美元，結果被人發現後宣傳報道，捐贈者卻忽然老羞成怒，大喊：「你怎麼能公布我是捐贈者？我要控告你！」為善不欲人知到這麼離譜的地步，也真是令人匪夷所思。

世界各國對烏克蘭的非軍事援助都是明着來的，從沒聽說過人道救援也要躲躲藏藏，甚至列為機密。而且台灣過去明明公開捐贈過烏克蘭好幾次，這次卻忽然要秘密行事，怎能不令人懷疑其中有詐呢？

早已公開揭露的秘密當然就不是秘密，毫無理由列密等的文件也不能算是密件，吳釗燮心裏不可告人的真相，恐怕才是真正的機密吧！