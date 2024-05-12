強詞有理：昏招迭出

美國商務部長雷蒙多殺氣騰騰，揚言可能採取「極端措施」禁止中國聯網汽車進入美國市場，以確保美國公民數據的安全。聽其語氣，好像已有很多中國聯網汽車進入美國似的，其實中國聯網汽車壓根兒沒有進入美國市場，以後也未必有興趣，所謂的「極端措施」純屬脫褲放屁多此一舉。美國聯網汽車遍布中國各地，中國政府從來不擔心公民數據的安全，反而中國汽車並沒有進入美國市場，美國政府卻擔心公民數據的安全，不是很可笑嗎？自信心都丟到哪裏去了？

君子不立危牆之下，對美國這種蠻不講理、隨意侵吞外國財產的霸權國家，中國企業還是少去為妙，否則隨時得不償失，血本無歸。TikTok的教訓就在眼前，誰還想重蹈覆轍？當今一眾新興國家逐漸崛起，並非只有美國這個市場，與其整天提心吊膽擔心被老美強取豪奪，不如另覓商機開拓其他市場。單是一帶一路沿線國家和地區就有不少商機，當地有礦產和糧食，中國有產品有市場，彼此互通有無，互惠互利，不是比仰老美鼻息強嗎？

老實說，中國電動汽車不需要美國市場也可以發展壯大，反觀美國電動汽車一旦失去中國市場，恐怕很快玩完。老美自以為很了不起，至今依然迷信制裁的魔力，以為封鎖圍堵就可以阻止中國發展，殊不知今時不同往日，中國早已不怕任何制裁，老美愈是歇斯底里，愈顯得力不從心。真正的強者不怕競爭，美國視中國電動汽車如洪水猛獸，恰恰暴露本身缺乏競爭力，正如其5G技術不如華為，就不擇手段打壓華為，堂堂超級強國好像流氓一樣，完全不守規則不講道理，連最後一塊遮羞布也不要了。

除了對中國電動汽車嚴防死守，美國最近又加大對華為的打壓力度，撤銷英特爾和高通供應半導體的許可，連電腦晶片也被禁售。實際上，既然華為手機晶片能夠突破技術壁壘，電腦晶片自然也沒有問題，英特爾和高通終將徹底失去中國市場，誰的損失最大，難道老美連如此簡單的道理也不明白？

這些年的事實證明，美國遏華往往適得其反，無法阻止中國發展，反而促使中國加大研發力度，不斷取得技術突破，迅速對美國產品形成替代。打壓華為也好，禁止中國電動汽車也罷，美國昏招迭出，實際效果就是幫中國打造更強大的企業。