疑越5線捱的士撞 踢拖7旬婦送院亡

前日晚上，一輛載客的士沿牛頭角觀塘道西行，在駛至觀塘道支路與彩虹交匯處交界，中年的士司機懷疑收掣不及，的士撞倒一名疑橫越多條行車線過路的踢拖老婦。捱撞老婦受傷昏迷，經送院搶救後，至當日深夜傷重不治。執法人員經初步調查後，以涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」拘捕的哥，並呼籲如目睹意外發生或有資料提供的人士，可與調查人員聯絡。

這宗奪命車禍發生於前晚10時許，當時該輛載客的士沿觀塘道西行，當駛至近彩虹交匯處一支路天橋口期間，姓李（65歲）男的士司機懷疑收掣不及，的士猛撞一名穿拖鞋、行出馬路的姓歐（73歲）老婦，的哥見狀慌忙停車，並且報案求助。救援人員趕至，即場替歐婦急救並由救護車急送廣華醫院搶救，惜至當晚11時30分被證實傷重死亡。

另的士私家車迎頭撼6傷 執法人員圍封現場，涉事的士右邊損毀，地上遺下血漬及一隻疑屬死者的拖鞋。人員經初步調查後，以涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」拘捕的士司機，並把他帶走調查，至於確實意外原因及經過仍有待進一步調查。據了解，死者居於九龍灣啟業邨，初步不排除她橫越觀塘道5條行車線過路，詎料遭的士撞斃。執法人員呼籲，任何人士如目睹意外發生或有資料提供，可與調查人員聯絡。

另外，昨日下午12時43分，一輛的士與一輛私家車於西貢大網仔路近早禾坑碼頭附近迎頭撼撞。意外中，兩車車頭嚴重毀爛，的士司機一度被困。救援人員接報趕至，並迅速救出被困的士司機，他腳部受傷，經敷治包紮後，清醒由救護車送往將軍澳醫院治理，另有5名乘客受傷或不適，需由救護車送院治理。執法人員一度封鎖現場，以便調查事故經過及原因。受事故影響，大網仔路（來回方向）近早禾坑全線一度封閉，上址出現車龍，巴士服務亦受到影響。