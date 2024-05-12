搗地盤盜竊黨拘18人 檢值70萬贓物

【本報訊】執法部門自4月起展開以情報主導的執法行動，偵破41宗主要發生在聯合醫院擴建地盤、啟德體育園及啟德發展區多個地盤的盜竊案，涉案贓物包括電纜、銅線、建築物料、裝修工具等不同財物，總值逾70萬元。行動中，人員以涉嫌「地盤盜竊」拘捕8男10女（20至72歲），包括一名南亞裔人士，他們分別報稱任職地盤工、兼職保安、清潔工及無業等。

扮散工剪圍板潛入犯案 調查人員表示，部分被捕人士屬於同一個犯罪集團，他們喬裝成地盤散工，甚至在地盤周圍較隱蔽地方，剪開圍封木板或膠板的接駁位，繼而潛入地盤犯案。初步調查顯示，他們涉嫌與今年1月至5月發生的20宗同類案件有關，當中偷取電鑽、電池、充電器、電鋸、電磨機及大型燈光裝置等器材，估計價值逾26萬元。另一方面，個別被捕人士懷疑利用工作之便，趁在地盤上班時剪斷並偷取電線或銅線，待收工後運走轉售圖利。

其中一名涉案46歲地盤男散工於上周五在深水埗落網，人員當時在其身上檢獲懷疑偷竊的電鑽，以及螺絲批、手套及錘仔等犯案工具，他已被扣留調查。行動仍在進行，不排除有更多人被捕。