尼漢遺失身份證 住所爭執父喪命

疑硬物砸對方頭90後逆子被帶走 昨日凌晨，一名90後尼泊爾籍無業男子因發現其身份證不翼而飛，遍尋不獲下認為事件與五旬父親有關，盛怒下遂興師問罪，雙方在元朗住所爆發激烈爭執。期間，有人疑火遮眼出手施襲，導致父親頭部受傷「爆缸」昏迷，送院搶救後傷重不治。執法部門經初步調查後，以涉嫌「謀殺」拘捕弒父的長子，惟案發過程等細節仍在進一步調查，事主死因有待驗屍後確定。

關係一般 頻家嘈屋閉 遇襲身亡的50歲尼泊爾籍父親，任職建築工人，他與太太、32歲無業長子及幼子，一家四口居於屏輝徑26號良材大樓B座一個單位。不過，父親與長子關係一般，不時為大小事情爭執，因此弄得「家嘈屋閉」，但過往並沒有家暴紀錄。昨日凌晨1時許，父親與長子再次因故衝突，並且爆發激烈口角，正當雙方僵持不下，有人疑火遮眼出手襲擊父親，導致父親頭部受傷淌血，此時，單位內一名女親友驚悉發生事故，遂慌忙報案求助。

人員接報趕至，發現事主頭部大量出血，昏迷倒臥單位睡房，頭頂有一個約8厘米長、相信由硬物造成的傷口，遂即場替事主急救並由救護車急送博愛醫院，惜經搶救後因傷勢嚴重，至昨日凌晨2時28分被證實傷重不治。執法部門經初步調查後，以涉嫌「謀殺」拘捕死者的長子，並把他帶走通宵扣查，並會循疑犯犯案動機、案發時的精神狀態、與死者是否有財務糾紛等多方向作進一步調查。據了解，死者的長子疑因遺失身份證，懷疑父親與此有關，遂大動肝火追究父親，詎料卻演變成弒父命案，惟暫時沒有人目擊施襲過程。

為了掌握案發經過，執法人員封鎖涉事單位並徹夜搜證，期間帶走死者妻子和一名女親友問話，並向街坊查問在案發前後是否察覺有任何異狀。仵工其後舁走死者遺體，人員稍後會安排法醫驗屍，以進一步確認其致死原因。執法部門呼籲，任何人如目擊案件或有資料提供，請盡快與調查人員聯絡。