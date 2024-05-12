8青年迷途知返 獲頒獎表揚

【本報訊】在青年的成長歷程中，若要勇敢克服困難，跨越種種障礙與挑戰，需要有身邊人的支持和鼓勵，同時願意傾聽他們的經歷和感受。香港青年協會「青年違法防治中心」昨日舉行「重新出發」青年嘉許計劃2024頒獎禮，表揚8名一度誤入歧途的青年，部分人曾經吸毒、或因不同的犯罪行為被捕，經過家人關懷及社工輔導，最終能夠重拾目標和建立健康人生。他們的故事結集成「重新出發」電子書，讓社會了解他們的心路歷程和成長需要。

吸毒坐監改過經歷 集結成書 今年該計劃的主題是「聽．說」，共有8位年齡介乎15至20歲的得獎者，他們憑着反思、決心、毅力，並獲得家人、老師、工作夥伴、社工等與他們同行，加上社會的接納，最終迷途知返，重上正軌。他們更以自身的經歷，勉勵其他青年奉公守法，建立正面人生觀。

其中一名獲獎者Kiki（化名），中三離校後，過着充斥着損友和毒品的糜爛生活，後來因販毒被判入獄兩年。獄中的日子讓她反思人生，決定改過自新，脫離壞圈子。現在她積極修讀化妝課程，立志成為化妝師，期望透過發展個人事業來回報家人的支持和信任。

阿亨（化名）因無牌駕駛被捕，被判入屯門兒童及青少年院。在院所期間，體會到失去自由的痛苦，決心痛改前非，培養攀石興趣和設定個人目標。家人的支持推動他進步，如今他成功考取攀石牌照，建立正向生活。

愛面子及重視金錢的小寶（化名），曾依賴群黨生活換取滿足感。中四時被捕入獄，出獄後卻染上毒癮。朋友和社工沒有放棄他，不斷鼓勵他積極改變，院所的中文老師更悉心指導，激發了他對中國語文的興趣。最終，他在公開考試中取得佳績，目標是成為註冊電工，計劃考取專業牌照在相關行業發展。

香港青年協會總幹事徐小曼表示，此嘉許計劃為公眾提供機會，能夠聆聽得獎青年的蛻變經歷；同時鼓勵仍然在迷途中的青年分享自己的故事和心聲給同行者，從中獲得勉勵、支持和啟發，幫助他們實踐理想，以遵守法規的方式生活。