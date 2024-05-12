傳宿生食大麻 科大徹查

【本報訊】科技大學學生再次傳出懷疑有學生在宿舍內吸食大麻，第一座學生宿舍（UG Hall I）的宿生會幹事日前在社交平台分享一段影片，顯示一名宿生疑似在房間內研磨大麻。科大回應指，留意到網上流傳的短片，正調查事件，重申絕不容忍任何違法行為。

科大學生會編輯委員會日前於社交平台發文，指接獲一位匿名讀者的投稿，有一名現屆宿生會幹事於社交網站分享了一段在UG Hall I內懷疑吸食大麻的影片。該片段長約18秒，片中可以看到一名學生在宿舍房內研磨疑似大麻的物品，書桌上亦擺放數包疑是大麻，以及吸食工具。

2月宿舍疑有大麻氣味 科大回覆傳媒查詢時表示，留意到網上流傳的短片，並正調查相關事件，大學亦有既定程序處理學生違規行為，個案若經證實，校方會依據違規行為的嚴重性，採取不同跟進行動或紀律處分。科大重申，絕不容忍任何違法行為，並已加強巡查，敦促學生保持警惕，守法守規。

今年2月，科大學生住宿辦事處向第一座學生宿舍的宿生發出通告，指該幢宿舍懷疑有大麻氣味，敦促宿生保持警惕，又呼籲宿生如有發現或懷疑任何異常氣味，應立即向辦事處舉報，事隔3個月，該宿舍再次出現與大麻有關的事件。根據香港法律第134章《危險藥物條例》，任何人管有、吸食、吸服、服食或注射危險藥物，包括大麻，即屬違法。任何人如被裁定犯有以上罪行，一經定罪，最高可以罰款100萬港元及監禁最高7年。