推動飛機租賃 港府與天津合作

【本報訊】香港將大力發展飛機租賃業務，運輸及物流局局長林世雄昨日表示，該局曾預計未來20年有約3,100架飛機會經香港平台出租，可創造超過1,000個直接就業職位及約20,000個間接職位，累積增加本地生產總值超過4,000億元。上月中，港府已與國內最大、全球第二大飛機租賃聚集區天津東疆綜合保稅區管理委員會簽訂備忘錄，雙方攜手推動飛機租賃的合作與發展。

研擴免雙重課稅協定網絡 林世雄昨日發表網誌稱，本港與天津東疆簽訂的備忘錄是深化飛機租賃和融資產業合作發展，會透過香港國際金融中心和東疆飛機租賃產業的聚集優勢，從融資、業務、國際競爭、宣傳等不同範疇推動深化合作，優勢互補打造飛機租賃及融資平台。他又指，全球租賃飛機比例從1970年的1%，增長到現時超過50%，為全球航空公司的航線營運帶來革命性變化，可見飛機租賃業務發展潛力龐大。

他又談到上周在本港舉行的一個國際會議，國際運輸飛機貿易協會（ISTAT） 在港舉行亞洲年會ISTAT Asia 2024，這是本港第3次主辦這項國際飛機租賃及航空融資的盛事，亦是該會闊別7年後重臨香江，林世雄指香港位處亞洲心臟，稅務競爭力是發展飛機租賃行業的關鍵因素，政府會繼續擴展本港避免雙重課稅協定網絡。