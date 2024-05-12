走塑新例 市民質疑砍樹製餐具更浪費 政府稱木竹可再生符合環保

「可降解」塑膠難降解危害大

環境局續稱，塑膠本身難以被分解，即使分解後會碎化成微塑膠，有科學家已經在人類血液中發現微塑膠，長此下去必定會對人類及整個生態環境造成嚴重威脅。至於網上提到的「可降解」塑膠，很多在堆填區內厭氧環境，或是在海洋環境中都不能完全降解，且同樣會分裂為微塑膠並帶來危害。而且這類「可降解」塑膠還不能與普通塑膠一起回收，否則會影響塑膠回收再造。另外，塑膠屬石油產品，是不可再生資源，而紙、木和竹都是可再生資源，特別是竹，由於其生長迅速，今年開始已經被認為是較理想的可再生資源。