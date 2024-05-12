修訂極端情況工作守則 工會歡迎

【本報訊】極端天氣漸趨頻繁，政府早前修訂「極端情況」工作守則，將「極端情況」的工作安排視同黑雨及8號風球。工聯職安健協會副主席葉偉明表示，僱傭雙方及早制訂工作守則，有助減少爭拗，新安排中，當局亦修訂了須當值的人員，如以公司指定人員取代過去的必要人員等，對前線打工仔較有保障。

本港風季已開始 另外，本港已踏入5月，天文台昨日在《氣象冷知識》中表示，本港的風季通常在5月至11月期間，最常有強風吹襲的時間則是7月至9月。天文台考慮發出風暴信號時，主要考慮持續風速、陣風等因素。

如海平面的地方普遍持續風速達每小時63至117公里，陣風達每小時180公里時，天文台便會發出8號風球，代表這時天氣可能急速轉壞，市民應留在安全的地方。這時天文台可能會發出9號風球，而9號風球對稍後會否發出10號風球有預警作用。

由於熱帶氣旋這時已相當接近香港，若本港持續風力達每小時118公里，天文台就會發出10號風球，這時的陣風可能超過220公里。至於最終是否發出10號風球信號，則要視乎具體情況。