高中倫理與宗教 課程加傳媒元素

【本報訊】高中倫理與宗教科從2024/25學年起更新課程內容，會在必修的「倫理學」新增章節，「傳媒倫理」單元亦將會加入「新興媒體帶來的轉變和引起的關注」，內容涉及「假新聞」、「網路公審」、「隱私權」。任教該科的教師指隨着社交媒體的興起，教學實例自然多用「網絡起底」，而不是過時的「狗仔隊」，認為新指引符合社會發展，與時俱進。

高中倫理與宗教科分成必修及選修兩部分，即「倫理學」及從佛教或基督宗教二擇一的「宗教傳統」。教育局日前公布更新《倫理與宗教課程及評估指引（中四至中六）》，除了「傳媒倫理」之外，「人權」單元部分還增加了「人權與歷史發展」和「多元主義的影響」章節。至於選修的佛教或基督宗教部分，則分別刪除6或7章節。

教師：能順應社會發展 基督教香港信義會信義中學倫理與宗教科主任陳素麗表示，重組後內容將減少5%至8%，這能避免教師為追趕進度「催板」，減輕學生應試壓力，騰出的課時亦能讓教師更好照顧學習差異。她指，選修課「宗教傳統」刪減部分，多屬背景資料，原非教學側重點，對學生掌握宗教內容沒大影響。

她認為，必修的「倫理學」能順應社會發展，舉例新增講解「假新聞」可以配合教育局近年較着重的資訊素養，教導學生辨別真假訊息。她又說，改動能讓教師從兒童權利、婦女權利、免受種族歧視權利中，選擇一個具體切入點深入講解，強調人權概念完全是一模一樣，一個也沒有漏掉。