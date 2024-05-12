擬修例規定業主開會商大廈維修

【本報訊】佐敦華豐大廈奪命火揭發大廈多年未有遵辦消防安全指示。民政及青年事務局局長麥美娟昨指，新冠疫情期間由於業主立案法團未能開會，業主對處理大廈檢查維修持的不同意見難以解決，民政事務處會按區內不同情況，例如油尖旺區較多「三無大廈」，針對性向業主提供協助，包括組織法團和協助召開會議，亦提供法律諮詢和調解服務。

稱會按地區針對性協助 麥美娟在電台節目表示，立法會亦正修訂《建築物條例》，包括針對業主的維修問題，當大廈涉及每戶要支付超過3萬元的大維修工程，要有最少5%業主親身出席大會，確保了解如何進行維修。期望針對大廈維修問題給予更多誘因，讓業主參與法團及為大廈進行維修。

就維修問題業主之間可能難以達成共識，當局亦會介入協助業主開會，但麥補充，政府能做的只是盡量提供相關支援，實際解決問題的主動權仍在業主手上；希望業主能夠盡量配合政府工作，及做好大廈的維護和保養。她又提到，舊樓問題於油尖旺、深水埗及九龍城等地區較突出，各區會有不同計劃，按區情協助業主。

此外，早前西貢區暴雨引發水浸問題，麥美娟指關愛隊協助市民，發揮了很大作用，關愛隊已做好很多準備，當出現特殊情況可第一時間提供協助。她又提到，全港關愛隊至今已探訪約9萬名長者戶及其他有需要住戶，各關愛隊的績效指標是按區情而定，部分長者較多的社區，可能需要更多上門探訪，強調關愛隊不只是「跑數」，而是提供的服務令市民有幸福感，並得到認同。