醫健：伶牙俐齒：不做檢查，等於無病？那是自欺欺人！

談及治療，檢查是很重要的一環。為甚麼要定期檢查，而不是不舒服時才檢查呢？很簡單，因為有好些病，不論是身體還是口腔，並不是一病發就有症狀的，病發後病人可以沒有感覺，或是些微不適，到病人終於覺得十分困擾的時候可能已經病入膏肓了。

作為牙醫，病人的身體狀況也會影響口腔治療判斷或治療效果。醫生一般會準備健康申報表給病人填寫，不過往往病人有機會有意或無意的漏報情況。研究顯示，糖尿病與牙周病有着十分密切的關係，病人如有未受控制的糖尿病，牙周病治療效果大多數不會理想；而某類別的血壓藥有機會令到牙肉過度增長（gingival overgrowth），所以通常我都會覆問三高的情況。

情景一：

「陳生，請問你有沒有三高，即是糖尿病、高血壓或高膽固醇呢？」「沒有。」

「請問你上次驗血是甚麼時候呢？」「從來沒有驗過。」

「陳生，這樣的情況，不是沒有三高，是不知道自己有沒有三高呢！」

沒有檢查清楚，不是沒有患上該病，乃是不知道有沒有患上該病。我們時不時會遇上牙周病病人求診，在醫生的建議下做了檢查，然後發現自己有糖尿病。

情景二：

「何女士，請問你有沒有三高，即是糖尿病、高血壓或高膽固醇呢？」「沒有。」

「請問你糖尿病指數有冇『窄界』嘅情況？」「那是有的，醫生叫我小心點，那是5年前的事了。」

「何女士，『窄界』的意思是若無妥善改變生活習慣控制指數，情況隨時會從踩界到確診該病，所以定期檢查以及積極改善生活習慣是十分重要的！」

不幸地，我們也時不時遇到以為自己指數還是「窄界」但已經「過晒界」的病人，所以指數「窄界」情況一定要定期覆檢，絕不能掉以輕心！

沒有及時做口腔檢查的病人，有機會牙齒因為牙周病末期而鬆脫，亦有機會牙齒內部蛀光了，牙齒只剩外殼，病人咬到以為咬爆了，其實是長期沒發現而蛀壞了。病人可能會問，嚴重到這樣我會沒有感覺嗎？對的，每一個病人對痛楚的敏感度都不同，所以不可以相信自己的感覺，要定期檢查面對自己的真實情況！

那多久檢查一次才算合適呢？每一個情況套落不同病人，需要檢查的密度也不同，各位讀者要向自己的西醫或牙醫詢問自己的情況，再作合適的安排。可以給予的小貼士：如果病人有某種病的家族病歷，那患上該病的風險可能會增高，最好起碼先檢查一次，後續再看情況去決定。

牙周治療科專科醫生 陳溢謙