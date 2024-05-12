研每人一「健康戶口」 上載慢病共治資料

【本報訊】當局早前披露，至今約3.5萬名市民登記參與「慢性疾病共同治理先導計劃」，已完成篩查的參與者中，約40%發現患糖尿病、血糖偏高或高血壓，比率高於預期，當局表示，已委託香港大學研究當中成因。另外，當局正研究為每名市民建立個人「健康戶口」，計劃在未來5年提升「醫健通」平台，並將「慢病共治計劃」臨床資料上載。

當局去年11月推出「慢性疾病共同治理先導計劃」，合資格市民可獲資助於私營醫療市場接受篩查、診症、化驗及跟進，市民僅負擔一定共付額即可。當局早前向立法會呈交文件披露，截至本月2日，約3.5萬名市民已參加計劃，女性佔約60%，約70%人年齡介乎45至64歲。基層醫療健康專員彭飛舟表示，不少男士均不太關注健康資訊，將走進特定職場加強宣傳，提升男性對健康的關注程度。

當局又披露，約兩萬名計劃參與者完成糖尿病及高血壓篩查，當中約40%患糖尿病、血糖偏高及高血壓，高於當局原本預期約30%。彭飛舟表示，已委託香港大學進行詳細研究，從學術角度了解比率偏高的成因，又指生活習慣是影響健康的主要成因，讓不同習慣的港人作出改變將成為未來挑戰。

駁通私醫系統助跟進 彭飛舟承認，「慢性疾病共同治理先導計劃」某些方面運作不暢順，電腦平台亦有待改善，當局正研究為每名市民建立個人「健康戶口」，將計劃的臨床資料、藥物運用及化驗資料等上載至平台，同時駁通私家醫生系統，讓市民接受一次專業諮詢，就可由私家醫生跟進。他續指，當局亦計劃將牙醫和物理治療等服務納入平台。