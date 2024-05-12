個案有升冇跌 冬夏流感恐無縫銜接

今年已殺4童 嚴重病例錄25宗 流感肆虐，上周再有一名6歲兒童感染流感後死亡，是今年第4宗兒童感染死亡個案。香港大學兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華表示，兒童死亡個案多涉及腦病變，病人可於數小時內情況轉差，死亡率達70%，醫護人員對此束手無策，因患者即使康復亦可能落下殘障。談到今個流感季節影響期，關指出，自年初踏入冬季流感高峰期，流感病毒持續活躍，公院入院率仍未見放緩，估計今年流感可能「浪接浪」，即今個冬季流感高峰期與夏季高峰期銜接。

衞生防護中心最新監測顯示，流感確診率按周大升近4個百分點至14.54%，連同相關入院率及定點普通科門診流感樣病例，均創年初踏入冬季流感高峰期以來新高；醫管局數據亦顯示，過去數日公立急症醫院的內科住院病床住用率均超過100%。關日華昨日指出，流感數字現時仍在上升中，未知何時會橫行或下跌，而夏季流感高峰期預計即將來臨，兩個高峰期或會銜接，上半年至下半年度個案不止，意味今年恐出現「浪接浪」的情況。

上周再有一名6歲兒童感染甲型H1流感後，併發腦病變死亡，是今年第4宗兒童死亡個案，中心數據顯示，4宗個案年齡介乎4至8歲，普遍出現急性壞死性腦病及腦炎。

關日華解釋，當病毒入侵神經中樞系統，除了入侵腦部，亦會產生細胞因子風暴引發炎症，身體多個器官同時出現免疫反應，引致多重器官系統壞死，嚴重會出現昏迷及抽筋，病情可以急速惡化，在以小時計的時間內轉差，使用類固醇等藥物只能緩減病情，醫護人員目前對此束手無策。他指出，急性壞死性腦炎死亡率高達70%，即使痊愈亦很大機會引致殘障。

中心數據亦顯示，今年迄今暫錄得25宗兒童嚴重感染個案，年齡介乎5個月至15歲，當中15宗為6歲或以下，比例達60%。關日華表示，幼童屬高危群組，而本港12歲以下兒童疫苗接種率仍低於一半，呼籲家長盡快安排子女接種。

12歲以下接種率低於一半 另外，沙田醫院自上周二（7日）起先後有6名病人出現發燒或呼吸道感染症狀，年齡介乎58至94歲，經院方檢測，均證實感染甲型流感病毒。院方表示，其中兩名病人因其他醫療需要，正於威爾斯親王醫院留醫，當中一人因自身疾病情況嚴重，另一人情況穩定，其餘4人則於沙田醫院接受隔離治療，情況穩定。