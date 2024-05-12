沙田對角過馬路 平均節省14秒

【本報訊】運輸署今年初在沙田試行「對角行人過路處」，近日向立法會報告進度。運輸署表示，在試行過程中發現有約五成路人會對角過馬路，平均節省約14秒。至於會否影響車輛行駛，署方則表示等候時間與以前大致相同。另外，署方指會就目前情況，調整第二個位於行人過路處的設計，料今年中開展試驗。

沙田沙角街與逸泰街交界是本港首個「對角行人過路處」試點，已於今年1月31日開放使用。運輸署稱，在詳細觀察路口的人流和車流情況後，發現在人流高峰時段，有大約一半的路人會選擇斜對角過馬路，平均耗時約19秒，相較於原本分兩段走過對街節省時間約14秒，少走約17米路程。

至於對車輛的影響，運輸署表示，事前已經評估過路口的車流，測試後發現車輛受影響較少，平均等候時間與以前差不多。

尖沙咀試點料年中開展 另外，運輸署稱，會進一步分析過去數月沙田「對角行人過路處」的試行情況，以檢視及調整第二個位於尖沙咀加拿分道與加連威老道交界的試點設計，預料今年中開展試驗。署方又指，會持續觀察該兩個試點的運作情況約6至9個月，並適時檢討及調整對角行人過路處的設計，之後會因應試點結果考慮未來方向。