新雙層電巴首航 200粉絲瘋狂

設122企位座位 與柴油車睇齊 九巴最新引入的英製雙層電動巴士昨日正式首航，行走過海路線112線，往來長沙灣蘇屋邨至北角，昨早有逾200名巴士迷排隊等候坐頭班車。九巴現有52輛雙層電巴，當中10輛為新款，客量達122人，與傳統柴油巴士看齊。九巴表示，未來會繼續擴充電巴車隊，惟電巴車價較傳統柴油巴士貴逾半，期望與政府商討資助或考慮加價，以減輕財政負擔。

充電兩句鐘 可行350公里 新款雙層電巴由英國巴士製造商亞歷山丹尼士（ADL）生產，特別因應香港道路環境設計，而電池擺位亦經過特別編排，使車內布局與傳統柴油巴士無異，上下層分別設55及27座，加上40個企位，令整體載客量達122人，較九巴現有的比亞迪雙層電巴115人的載客量多7人，為全港載客量最高的新能源巴士。新款電巴晚間充電兩小時，便可行走350公里，滿足九巴超過80%巴士每日營運需要。

ADL雙層電巴昨早11時50分首航，行走過海路線112號線，往來蘇屋邨至北角。早上10時許，已吸引逾200名巴士迷排隊等坐頭班車。有巴士迷稱昨日凌晨12時許已到場排隊，亦有巴士迷手持自製橫幅到場為首航打氣，更有巴士迷在排隊等候期間，唱起由《綠袖子》改編歌詞的歌曲支持新車。一眾巴士迷上車後均激動雀躍，紛紛大叫「開車」。參與首航的乘客獲贈「首航證書」等紀念品。

車價貴逾半 或申請加費 九巴傳訊及公共事務主管簡學悕表示，九巴最新購入10部ADL雙層電巴，其中兩部已出牌，其餘8部今年亦會陸續投入服務。他指出，電巴車價較柴油巴貴一半以上，未來還會引入更多電巴，稱政府提供的財政補貼不可或缺。至於加價方面，他稱加價並非單一原因，會綜合各種不同因素，審視整體成本及可持續需要後，才會申請加價，強調會考慮市民的負擔能力。

九巴副車務總監（西部）楊晉瑋表示，最新階段會安排雙層電巴行駛繁忙道路及隧道路線，包括3條過海隧道，例如西隧的900及904線、紅隧的112及171線、東隧的671線等。目前九巴共有82部電巴，包括30部單層及52部雙層電巴，行駛40條線。