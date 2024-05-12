優惠難留北上客 食肆看淡母親節

【本報訊】母親節來臨，周三（15日）又是佛誕假期，不少港人在這個溫馨節日中與母親北上旅行、玩樂，昨日起出發的短線團十分暢旺。有業內人士坦言，近期主打母親節的旅行團數量十分多，價格不高，主要目的地都集中在大灣區附近。為了應對北上潮，本港有餐廳及酒樓以優惠吸客，不過，業者依然看淡市道，估計餐飲業界在母親節檔期的生意額將減少15%。

大灣區短線團價廉量多 短線及小型旅行社近期紛紛推出母親節短期旅行團，主要是周三是佛誕假期，有旅行團舉辦一天至5天的行程吸客，有旅行社兩日一夜的行程，團費僅收300元，因而大收旺場，香港旅遊促進會總幹事崔定邦稱，據其所知，今年以母親節為主題的旅行團數量非常多，由於假期，相對的旅行目的地主要會集中在東莞、廣州、中山等大灣區城市。

相較市民北上消費熱潮，本地市道則倍見慘淡。即使不少餐廳及大型食肆推出套餐優惠，價錢對比往年亦有減少，但訂枱情況仍不樂觀。有酒樓直言，不少港人選擇北上消費，導致母親節訂位情況不佳，今日晚市仍未訂滿。另一酒樓負責人表示，由於有家庭選擇避開正日慶祝或遷就家庭成員時間，往年市道會持續10天，但對於今年的母親節的生意情況卻不抱希望，而且現時不少長者的消費習慣亦已改變，會更傾向北上消費。

香港餐飲聯業協會會長黃家和預計，今年母親節餐飲業生意額會下跌15%，若實際生意額能維持在下跌後的3.6億元已屬接受範圍，並預料部分酒樓仍可做兩輪生意，但人均消費額可能會較去年下跌。