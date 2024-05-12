在囚青年製甜品絲帶花 與母享天倫

【本報訊】適逢母親節，懲教署日前在壁屋懲教所舉辦「友晴Teen使」活動，將關愛及正能量帶給青少年在囚人士，在母親節前夕讓他們與母親共聚，親身感受母愛，度過一個難忘的母親節。6名在囚青年為母親製作甜品「心太軟」，答謝母親一直不離不棄的關懷。另有青年將親手製作的絲帶花送給母親，表達對母親的愛和思念。

答謝對方不離不棄 其中一名參與活動的青少年在囚人士阿明（化名）表示，過往一直沒有盡兒子的責任。雖然入獄前他每天都見到母親，但忽略了與母親的溝通，漸漸感覺和母親的距離愈來愈遠。直至犯法被捕後，才發現母親原來從來沒有離開自己，只是自己一直走錯了方向。

阿明坦言，自己多年來未曾用心與母親慶祝母親節，希望可以藉着今次的活動給母親一個承諾，會努力改過自新，並在出獄後用心照顧母親，以報親恩。懲教署指是次活動能加強青少年在囚人士與母親之間的溝通，令青少年在囚人士重新感受到久違了的母愛，並體會到家人的支持和重要性，從而加強他們改過的決心。