撥亂反正：變色龍與歐洲特朗普

匈牙利總理歐爾班是個公認的大右派，反移民、反同性戀、反自由主義、以至反民主。當中反民主是被美西方指控，他個人並不認同，事實上他是經民主選舉上台，試過敗選在野，之後再執政並多次連任。有人稱他為「歐洲特朗普」，但其實他比特朗普早近30年就開始從政，早近20年就成為一國之領導。

其他國家的右派一般是親美反中反俄，歐爾班卻是少有的親中、親俄及反美歐洲領導人，在歐盟之內屬絕無僅有，作為北約成員亦只有土耳其總統埃爾多安可作比擬。他年輕時可是一位反共人士，率領其創立的青年民主主義者聯盟（青民盟）推翻匈牙利共產黨領導，在1998年以35歲之齡首次出任總理，之後亦有份支持匈牙利加入歐盟和北約，希望帶領國家走出貧窮。

歐爾班與青民盟其後被左翼勢力趕下台。而隨着歐盟愈趨親美、北約持續東擴與俄羅斯交惡、連場中東與北非戰亂，以及2008年由美國引發的金融海嘯等，令匈牙利面對嚴峻的經濟、能源和難民危機，歐爾班乘勢帶領青民盟不斷向右轉，在2010年再次勝選上台。之後歐爾班再聯合國內的極右勢力推動修改憲法，進一步鞏固其執政地位，在往後多場選舉大勝親美、親歐的左翼對手，至今已經連續執政14年，肯定會比即將倒台的英國保守黨政府更長命。

雖然歐爾班旗幟鮮明親中反美，又主張與俄羅斯對話結束俄烏戰事，但對於歐盟與北約的許多重要決定，他總會避重就輕，往往口講反對，但到表決時則適時缺席甚至轉軚支持，避免與美歐大國直接衝突。美西方因此形容他為變色龍及機會主義者，但這正是匈牙利作為東西方夾縫中的小國的生存之道，也是歐爾班深得大多數國民支持的原因。