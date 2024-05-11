橫眉冷看：隨時會升起蘑菇雲

俄羅斯最近宣布要舉行戰術核武演習，我勸美國及西方國家切勿等閒視之。早陣子，法國總統馬克龍一再表示，會考慮派遣地面部隊進入烏克蘭，協助抵抗俄軍。若然屬實，美國及西方世界便是直接對俄羅斯開戰，此舉可不是鬧着玩的。

容我再次提醒北約盟國，俄羅斯動用核武的門檻，可能遠比外界想像的低。英國《金融時報》曾經得到一份機密文件，內中顯示依照莫斯科制訂的方案，一旦與美西方國家爆發常規戰爭，俄方雖然不會馬上使用核武，但是只要俄軍的損失達到3艘主力戰艦、3個機場，或者主要和備用的海岸防衞中心受襲，便會考慮動用戰術核武作還擊。

假如俄羅斯當真投擲出核彈，北約各國是否也會以同樣手段報復？要是如此，世界可能就開展全面核戰，全人類都不能幸免於難。

《金融時報》引述的文件是否可靠？依常理推斷，理應十分可靠，換作別人去當俄羅斯總統，他大抵也會制訂相同的戰略。部分美西方的政客打起如意算盤，滿以為跟俄軍打常規戰，互相虛耗資源，最後就能將俄國拖垮。

這樣的鬼主意不可能奏效，也早給俄羅斯看穿了。雙方要是開戰，俄軍肯定會採取「止蝕」方案，只要常規戰損失到某個限度，就會啟動核按鈕。打核戰俄方不一定會贏，但肯定不會輸，大不了就是「攬炒」。莫斯科考慮到自身的綜合實力和條件，這是最上算的策略。明乎此，你就知道今番俄羅斯的戰術核武演習，肯定是認真的，美西方世界可別視作兒戲，更不可嘗試觸碰莫斯科的底線，否則在烏克蘭戰場之上，當真會隨時升起蘑菇雲。