強詞有理：殺雞用牛刀

近日，包括一艘055大型驅逐艦在內的解放軍海軍編隊從海南基地出發，穿過巴士海峽進入菲律賓海一路南下，再經過錫布圖海峽進入南海，最後停泊在南沙群島美濟礁，等於在公海圍繞菲律賓航行了一圈。此舉既是為了宣示主權，更是為了展示實力，尤其菲律賓正與美國舉行所謂的「肩並肩軍演」，目標直指中國，解放軍亮出055驅逐艦這款大殺器，蘊含的警告信號不言而喻。

常說殺雞焉用牛刀，對付菲律賓這種國家，本來不需要動用055萬噸大驅，幾艘海警船足矣，奈何小馬可斯冥頑不靈，既然水炮無法令其頭腦清醒，只好出動大殺器讓他長長記性。實際上，美菲軍演擺明以中國船隻為攻擊目標，中方自然沒必要再客氣，這把牛刀不僅是為了警告菲律賓，更是為了震懾美國。年前解放軍一艘055大驅單挑美軍航母編隊並打開導彈發射井蓋，成功逼退對方。今時今日，解放軍在自己家門口已有足夠信心和能力對付任何外敵，美菲軍演不過是一場笑話。

許多人百思不得其解，菲律賓明明不是中國的對手，兩者實力不在一個層次，為何小馬可斯政權如此囂張，一再刻意挑釁？很明顯，小馬可斯必定是有把柄被美國抓住，根本身不由己，只能乖乖聽命。畢竟其家族歷史上不清不白，有傳聞指老馬可斯在美國留下的巨款可能逾百億美元，正等待解凍，加上老馬可斯在美國涉及許多未了官司，身為其兒子的小馬可斯豈敢不服從華盛頓指令？

小馬可斯上台後曾對中國進行國事訪問，並信誓旦旦保證奉行獨立外交政策，以和平方式處理南海爭端。沒想到回去之後馬上變卦，不僅一面倒投向美國，而且甘當反華爛頭蟀，變臉之快令人嘆為觀止。不近情者多藏奸，若不是老美在背後搞鬼，如何解釋這種反常行為？

說來實在有趣，數十年前菲律賓民眾通過「人民力量」推翻老馬可斯獨裁政權，數十年後菲律賓民眾又將小馬可斯送上總統寶座。歷史好像跟菲律賓人開了個玩笑，不僅充滿諷刺，而且充滿無奈。嚴格來說，菲律賓現在面臨的危機更甚於當年。當年老馬可斯涉及獨裁和貪腐，固然損害國家根基，而現在小馬可斯肆意挑釁強鄰，賭上的卻是整個國家的命運。這種不自量力的政治小丑，終將為自己的狂妄付出沉重代價。