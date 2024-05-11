坦言集：中塞互助

國家領導人習近平訪問塞爾維亞，不僅是表達敵愾同仇，更重要的是開展對歐主動的戰略。

塞爾維亞雖小，在前南斯拉夫的巴爾幹半島，乃至國際政治裏，仍有一定的分量。一是使國際紀念南斯拉夫當年打擊法西斯主義，並在大國紛爭中，團結各國組成聯邦，於美蘇冷戰中一直堅持自主，也成功發展，形成美蘇兩大政治經濟發展道路之外的第三條路。二是在北約連番壓迫下，雖然失去土地，但塞爾維亞以弱國還是努力周旋，保持國族一定的獨立自主，志氣可嘉，外交和政治的能力與智慧不低。塞爾維亞在巴爾幹半島、在東南歐，仍然是抗拒美國、北約的標誌，也有力阻止北約進一步東擴，給南高加索諸國形成屏障，美國恨之入骨。

中國與塞爾維亞在去年初簽雙邊自由貿易協議，習近平訪塞啟動，今年7月1日起，兩國六成貿易將即取消關稅，隨後會擴至95%。這是中國與東南歐國家首個自由貿易協議，與歐盟對中國在貿易上諸多刁難，形成強烈對比，也給東南歐國家提供新的發展方向。中塞貿易近3年大增，去年上升超過20%，自由貿易協議落實後，貿易量會大增。中國已是塞爾維亞最大進口國和外資來源，由於塞國盛產銅，中國從該國進口主要是銅，中國加強進口，將會促成該國銅礦和有關產業發展，改變該國以往以農產品出口為主的結構。

更重要的是，中國將在塞爾維亞建設大型電動車生產基地，與匈牙利配合，會成為東歐地區電動車生產與市場的主導。塞匈合作，大有機會打破歐盟對華電動車的歧視、排斥政策，打破關稅堡壘，間道入歐，這也同時是協助塞匈的工業發展，特別是已有一定基礎的汽車零部配件，避免在歐洲裏被壓迫，要去工業化。

塞爾維亞的農產品與旅遊資源，同時可進入中國廣大的市場，以不足900萬人口（若減除美國支持分離的科索沃，便只有600多萬人口）的小型經濟，中國的投資足以推動當地經濟加快發展，並以經濟的成績鞏固它在東南歐的政治位置，抵抗北約的壓力。

塞爾維亞還可作為中國電商進攻歐洲的橋頭堡，中國的經濟助力加上俄羅斯的低成本能源供應，和作為中歐貿易的中間通道，塞爾維亞應該至少可守住南斯拉夫最後的領土，徐圖復興，靜待歐洲政經大局的轉變。