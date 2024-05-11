塑膠工場貨倉3級火 男工5成皮膚燒傷危殆

昨日凌晨時分，元朗永寧村一塑膠工場貨倉突然起火，期間火勢猛烈迅速蔓延，並且冒出大量濃煙。由於火場偌大遠離水源，加上存放大量膠喉管，約20分鐘後火警升為三級，消防增派人手撲救，約近3小時把火勢撲熄。火警中，一名中年男工五成皮膚燒傷，經救治後危殆。消防經初步調查後，暫未能確定起火原因，現階段無證據顯示涉及刑事成分。

現場為庸園路永寧村一塑膠工場貨倉，昨日凌晨零時39分，有村民赫見貨倉火光熊熊，並且冒出大量濃煙，遂慌忙報案求助。消防接報趕至，經審視現場環境後，發現火場面積頗大，內裏儲存大量塑膠喉管，而且附近沒有水源，需要拖喉一段距離始能救火，遂於凌晨1時把火警升為三級，以便增派人手協助撲救。

據悉，起火貨倉24小時運作，有工人通宵上班，事發時一名姓李（61歲）男工人在2樓員工休息室，在察覺貨倉失火後試圖撲救無果，全身五成皮膚更二級燒傷。救護員替其敷上保濕紙後，再由救護車急送屯門醫院搶救，其後再轉送沙田威爾斯親王醫院留醫，經救治後情況危殆。貨倉內另外3名工人，自行疏散至安全地方暫避，他們俱沒有受傷。

需700米外拖喉灌救 消防出動3隊煙帽隊及開動3條喉灌救，至凌晨3時30分大致把火勢撲熄，但為防死灰復燃，消防需持續向火場射水降溫。消防處指出，在接獲火警報告後，人員約5分鐘後已趕至現場，行動中共出動161名消防及救護員，並調派38輛消防車及5輛救護車救援。至於火場為一個兩層高的鋅鐵構建物，起火面積約20米乘40米，因面積頗大、溫度極高，又擺放大量塑膠喉管造成大量濃煙，加上需在700米外拖喉灌救，對救火行動造成一定困難。

消防經初步調查後，暫未能確定起火原因，且暫無證據顯示案件涉及刑事成分。火警期間，消防處曾呼籲如市民受到隨風飄散的煙霧和異味影響，請關閉門窗及保持鎮定。