迷你倉藏炸藥原料武器 小號手囚4年半

【本報訊】一名小交響樂團男小號手涉嫌在紅磡鶴園東街租用一迷你倉內，儲存約10公斤可用作製造炸藥的硝酸鹽、硫磺及一批攻擊性武器等。他早前承認有意圖而管有爆炸品及管有攻擊性武器共兩罪，昨在區院被判入獄4年半。

現年33歲被告文曦，是一名小交響樂團小號手。他被控於2022年9月2日，在香港九龍紅磡鶴園東街4號的「e多迷你倉」內，非法及惡意管有爆炸品，即約300克思疑低性能炸藥，約10公斤思疑可用作製造炸藥的化學品，約5克自製延時保險絲及30枚煙花製品；管有3把刀、兩把斧頭、一支棒球棍，兩支木棍及一個彈射器連43粒金屬彈丸，意圖將其作非法用途使用。案件編號：DCCC 960/2023