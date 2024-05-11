六福疑黑客入侵 恐洩500萬人私隱

網站兜售資料庫 索價19.5萬 近期接連發生黑客入侵資料致外洩事件。海外網站上有黑客聲稱可出售「Hong Kong Golden Luk Fook Database」的會員資料，索價2.5萬泰達幣，折合港幣約為19.5萬元。本港珠寶行六福集團回覆指，已就事件展開調查，但目前未能確認是否客戶資料外洩；私隱專員公署則已收到相關事故通報。

近日有海外網站兜售「Hong Kong Golden Luk Fook Database」的會員資料，該網站聲稱已掌握了500萬名VIP及顧客個人資料，包括會員姓名、出生日期、住址、身份證號碼、電郵、帳戶密碼、手機號碼及微信帳號等，甚至有內地和本地客戶的個人資料。

六福集團回覆指，非常重視客戶的私隱，已就事件展開調查，包括聘請IT專家檢視是否出現客戶資料外洩，已報案和通報私隱專員公署；又稱調查仍然在進行當中，目前未能確認是否真正出現了客戶資料外洩，將會盡快就事件發出正式公告。而私隱專員公署回覆時則稱，已收到相關的資料外洩事故通報，公署會主動聯絡相關機構了解事件。

議員斥私隱例「無牙虎」 議員葛珮帆對六福集團事件感震驚，指近日個人資料外洩事故頻發，一旦資料被人盜用後果嚴重，斥社會整體對網絡安全意識不足，相關法例落後及不足。她又指，現時《個人資料（私隱）條例》多年沒見修訂，猶如「無牙老虎」，亦擔心有機構為免損害公司聲譽而不公布資料外洩事故，對當事人並不公道，促涉事公司及機構應該盡快對外公布，令所有有機會與該機構接觸的當事人提高警覺。

電腦安全研究員賴灼東表示，現時坊間的防火牆已相當成熟，可有效偵察和攔截多次嘗試登入資料庫的活動，但部分非金融行業的機構或會對網絡資訊保安掉以輕心，企業系統的安全設置非常重要，應有專業人員持續更新、測試和監察系統。

港專逾8100人資料外洩 至於早前遭黑客入侵的香港專業進修學校（港專），私隱專員公署表示，根據港專最新呈報，受事件影響的人數逾8,100人，較日前談及的3,200名學生多。據悉，是次外洩資料涉及約450GB的檔案，本周二（7日）於暗網遭公開，至今最少有近一萬人曾查閱相關資料。其中懷疑遭加密的資料包括校園管理、財務管理、學生活動，甚或包括個別員工的工作評估表等。教育局則指十分關注港專被黑客入侵，已敦促校方全面調查事件，及審視資訊系統的保安措施，並要求港專完成有關調查後提交報告。