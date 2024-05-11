東呼即應：YouTube充斥色情裸女 東方第15度檢舉

影片血腥宣淫慾 東呼即應憂青少遭荼毒 醜聞不斷的Google旗下影片分享網站YouTube，傳播的色情揭之不盡，東方傳媒機構（下稱「東方」）近日再發現以下5條YouTube影片，均有大量裸露或性器官大特寫的片段，昨日第15度致函警務處、電影、報刊及物品管理辦事處及立法會作出檢舉及投訴，促嚴肅跟進及盡快正視事件。有議員批評當局放任相關影片平台，將會在相關政策委員會提出討論及質詢；有犯罪心理學家則認為，血腥、暴力或淫褻內容若吸引年輕人觀看，會帶來反面效果。

特寫乳房下體 意識不良 第一條影片關於人體彩繪，金髮女郎全身赤裸裸站在室內，讓一個男人用工具在自己身上塗上顏料及圖案，主要為她的下半身上色，惟她卻全程都裸露乳房，而男人在為她彩繪時，也近距離接觸她的陰部，其後女郎在海邊展示其類似人魚的腳部，同樣全程裸露展示胸部。

第二條影片是女模特兒的專訪，影片介紹她的工作，她介紹自己試過同時間有多個男友，除了需要穿着性感內衣拍攝造型照外，影片中段開始，展示她需要拍攝裸照，有時要泡在水中，有時就躺着，鏡頭多次近距離特寫她的乳房，亦有鏡頭刻意影着她的下體，意識不良。

第3條影片為一雜誌拍攝硬照過程，多名不同種族及膚色的女模特兒，裸露身體進行拍攝，有人手持弓箭拍攝造型，但影片就多次特寫各女模特兒的乳房及下體，而拍攝的場所內也包括多名男性在內，女模特兒被要求擺出不同姿態。

第4條影片是多名女子拍攝各種造型照過程，包括在沙灘上赤裸上身，裸露乳房狂奔，也有女子在另一場景抱着動物拍照。她們主要裸露胸部，下身有穿內褲，但影片後段就顯示有女模特兒全身赤裸裸地拍攝硬照，擺出各種撩人姿態，部分動作有挑逗成分。

至於第5條影片聲稱為示範影片，片中兩名女郎在攝影師指導下，拍攝各種造型照，開初只有其中一名女子需要赤裸上陣拍攝，其後另一名女子也在鏡頭前脫至全裸，並倚着柱子擺出各種姿勢，期間不但拍攝到她們的乳房，部分畫面亦有拍攝女子的下體。

當局放任平台 議員炮轟 議員梁熙批評當局現時十分放任相關影片平台，從播錯國歌到亂播色情影片，相關平台都濫用了所謂的自由，對香港以及青少年帶來極大的傷害，認為當局是時候思考如何收緊相關規管，假若平台不懂自律，就要由當局透過立法限制，而有關的法例除了針對上載者外，平台的管理人亦要負上連帶責任。

梁透露，稍後時間將會聯同黨友，在相關政策委員會提出討論，另亦會透過書面及口頭質詢，甚至議員議案等不同方式，迫使當局採取更有效以及更具體的方式應對行動。

犯罪心理學家黎定基坦言，對於一般人來說，一定會有情緒及情慾，尤其在成長過程中，年輕人會較為衝動，且感受更強烈，以致一些涉及血腥、暴力或淫褻內容的影片，非常容易會吸引到一些年輕人去觀看，但假如這種動力用得不好，便會成為反效果。

東方致函警務處投訴YouTube。 全裸展示胸部 袒胸露背拍攝 東網版面新設計一撳即睇 裸女毫無遮掩 刻意特寫下體 東呼即應爆料熱線 模特全裸上陣