北大嶼醫院園藝治療 7成認知障礙病患好轉

【本報訊】本港人口老化，老人病數字亦上升，當中最為人熟悉的是認知障礙症，70歲以上長者每10個就有一名患者。醫院管理局引入不同的治療方式，協助患者緩和病情，有醫院早年引入「園藝治療」，透過園藝活動配合傳統治療，改善患者情緒，至今已服務60位患者。曾有患者因「無記性」對生活提不起勁，令病情惡化，參加治療後，有近九成人表示心情愉快，近七成認為狀態有好轉。

北大嶼山醫院於2015年引入園藝治療，課程設計參照「蒙特利梭認知障礙症療法」，會按病人的情況及能力分配不同任務，並加上適量挑戰，包括讓患者為盆栽澆水、翻土、設計花盆等；亦會讓病人聞或摸植物，以訓練感官。資深職業治療師張文靜指，園藝治療只是其中一個治療方向，因為不少患病長者覺得「屋企好悶」，因此提供有關療程，讓有此方面興趣或技能的患者參與。張指不少患者對自己「無信心」而減少接觸外物，照顧者要多作鼓勵，讓老友記正面面對病情。

每周訓練 保存剩餘能力 認知障礙症會造成不可逆轉的腦部功能退化，因此園藝治療目的主要是專注於保存他們剩餘的能力。透過為期2至3個月，每周一小時的療程，患者可以訓練到執行能力、手部功能等，亦希望患者重新欣賞自己。高級職業治療師蘇子樺稱，治療師會先評估病人情況，病情嚴重的會由簡單工序做起，例如翻土等。而園藝治療屬於輔助治療，要配合傳統的認知障礙治療才能有效。

參與計劃的高姐4至5年前退休，頓覺自己記性衰退，經常「煲燶嘢」，又試過迷路。加上年事已高，曾中風、患新冠，試過一年要住7次醫院，她坦言自覺「都係時候」，開始對所有事物失去興趣。剛被轉介接受園藝治療時，她本來「怕麻煩」想拒絕，但嘗試後，發現治療人員很友善，亦開始對園藝產生興趣，記性、精神也轉好，變得積極。