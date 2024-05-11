牙醫畢業生實習期 月薪3.4萬

【本報訊】本港牙醫人手嚴重不足，立法會正在審議當局提交的牙醫修訂條例，當局建議將本地牙科畢業生增設一年實習期，實習期內將獲得薪資，每月為3.4萬元。至於當局建議引入非本地培訓牙醫，並設一年評核期一事，議員關注如實習生或評核人未能通過相關實習或評核，是否會被延長期限或終止，政府表示，延長或終止評核期或實習期的情況非常罕見，不滿者可提出覆核。有關的實習安排最快可能會適用於明年畢業的本地牙科生，評核安排會配合牙管會許可試考期。

為全職牙醫一半水平 立法會法案委員會目前正在審核草案，包括為本地牙科畢業生增設一年的帶薪實習期，又建議引入非本地培訓牙醫，以及為通過牙管會許可試的非本地培訓牙醫設一年的評核期。衞生官員昨介紹建議的安排，實習生或受評核人將簽約成為合約牙醫，期間會發放薪金，薪金將按照全職牙醫一半的水平發放，每月為3.4萬元。合約牙醫在完成有關實習或評核後可獲相關經驗證明，以正式註冊成為牙醫。另外，若有在來港前就已具有執業經驗的非本地培訓牙醫，牙管會表示會個別考慮，縮短相應的評核期。

如果在實習期或評核期，牙管局收到相關機構的建議，認為該實習生或被評核人不適合通過怎麼處理，當局指，若有關人士對安排不滿，可以就此提出司法覆核。根據過去實習人士的經驗，延長實習期或評核期的情況十分罕見，僅有1%，而終止實習或評核的情況更是在過去5年中沒有出現過。