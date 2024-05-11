屠龍首領：執法者對我動武

【本報訊】2019年「屠龍小隊」等人涉嫌放置或引爆爆炸性裝置、管有手槍及串謀謀殺執法人員，事件中多人被捕，部分人被控串謀引爆訂明目標罪，違反《聯合國（反恐怖主義措施）條例》，是律政司首次引用該罪作出檢控，一旦罪成可被判終身監禁。涉案6男一女不認罪，案件昨在高等法院續審。已認罪的黃振強續以從犯證人身份作供，他供稱被捕當日，有執法人員向他使用武力。

黃振強昨接受盤問時指，原定行動當日，即2019年12月8日，他在安全屋被拘捕。被捕前，數名執法人員曾對他使用武力，用手掌拍他面部，向其身體揮動警棍，黃感到痛楚。黃說，整個過程持續約十多分鐘，他覺得很無助，而且「好驚」，其後執法人員給他飲水，讓他冷靜，然後黃向執法人員提供手機密碼。

曾叫李家田自首 辯稱講笑 另外，從相關群組訊息對話中，李家田提到行動前夕疑似被跟蹤，黃振強叫李家田自首，黃早前解釋是開玩笑。辯方昨指，李家田不會知道黃是否認真，黃回答說，覺得對方不會自首，謂相信對方有能力判斷他純屬開玩笑。

7名不認罪被告分別是張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及女被告劉佩凝，年齡介乎20至29歲。首6名被告同被控《聯合國（反恐怖主義措施）條例》下的「串謀犯對訂明標的之爆炸罪」，及屬交替控罪的「串謀導致相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害的爆炸」。6人另被控串謀謀殺香港警察。李家田另被控「意圖危害生命而管有槍械及彈藥」罪，劉佩凝則另被控「串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為」罪。控罪串謀者包括黃振強。案件編號：HCCC 164/2022、HCCC 255/2023