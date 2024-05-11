港府批社工註冊局 行徑偏離條例精神

【本報訊】港區國安法實施後，政府陸續在部門及法定機構的操作上一一落實，勞工及福利局早在近兩年前，已將危害國家安全的罪行納入《社會工作者註冊條例》附表2，不過，社會工作者註冊局卻涉懶理有關規定，勞福局局長孫玉菡昨日發文點名批評社會工作者註冊局，斥該局行徑和決定嚴重偏離相關註冊條例的精神，置社會整體利益於不顧，損害了社工的專業和公信力，孫強調有必要完善社工註冊局的管治。

未設機制 禁違國安人士註冊 孫玉菡昨在社交專頁列舉「尤其令人擔心」的5項事件，包括斥註冊局至今仍未建立機制，禁止被裁定犯危害國家安全罪行的人士成為註冊社工；註冊局懶理有委員強烈反對，仍然以多數票批准曾干犯嚴重罪行人士申請社工註冊或續期申請，並以多數票通過委任一名正在由法庭處理其暴動罪控罪的社工，加入紀律委員會備選委員小組。

孫指出，註冊局2022年1月要求政府刊憲公布其修訂的《社會工作者工作守則》，然而，社會上有部分人士表達強烈關注，認為有些修訂部分疑似提倡違規行為。雖然註冊局最終在政府及委任成員多番質詢下擱置修訂，但行徑仍令人擔心。

最後，他又提到註冊局以多數票決定，從2023年底起停止實施「註冊社會工作者自願持續專業發展計劃」，致使註冊局推動社工專業持續專業發展的工作停滯不前等。

孫認為，上述事件凸顯當局有必要去完善註冊局的管治，從而更好地維護國家安全、保障公眾利益，以盡快讓社工專業重回正軌，並促進社工專業的有序發展。