詹培忠父子串騙案 控方：明顯受指示賣股

詹培忠

【本報訊】前立法會議員詹培忠及其兒子詹劍崙2021年被廉政公署檢控，指他們為一間上市公司配售可換股票據時，涉嫌隱瞞秘密「買殼」協議，另有一名無業女子亦懷疑涉案。3人分別否認串謀欺詐及處理從可公訴罪行得益等罪，案件昨在區院續審。據承認事實指，新股承配人獲存入股份後，便於短時間內以相同價格沽出。控方開案陳詞就指，他們的沽售明顯是有人指示，並且有協調行動。

3名被告為詹培忠（77歲，董事）、詹劍崙（52歲，商人）及王蓓麗（女，65歲，無業）。詹氏父子被控兩項串謀欺詐罪，指他們於2013年7月1日至2015年11月15日期間，連同馬鐘鴻及其他人，串謀詐騙亞洲資源控股有限公司（下稱亞洲資源）、其董事會、其股東以及香港聯合交易所有限公司。王蓓麗被控一項處理從可公訴罪行得益罪，指她於2013年10月24日至2014年1月24日間，與馬鐘鴻處理由亞洲資源發行，本金為4,200萬元的可換股票據。詹氏父子早前申請永久終止聆訊被拒，審訊繼續進行。

短時間內同價沽售 控方昨讀出控辯雙方承認事實，當中提及，根據多名亞洲資源新股承配人的證券公司開戶文件及月結單，顯示2013年7月23日，有亞洲資源股票存到他們的戶口，股數多由100萬股至600萬股不等，他們在同日或翌日便將全部股票沽出，沽出價格是每股0.71元。

據早前控方開案陳詞就指，亞洲資源在7月22日或之前的成交本身不多，而承配人在7月22日或23日把相當於發行股本約11%的股票全數沽出，成交價均為每股0.71港元。承配人的沽售明顯地是有人指示，並且有協調行動。控方又指，涉案「賣殼」交易涉款約兩億元，並透過發行亞洲資源新股，讓買家獲得超過七成股權。控方指詹氏父子隱瞞「賣殼」利益。案件編號：DCCC 439/2022

詹劍崙