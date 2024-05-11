美領事為黎智英撐腰 駐港公署譴責

【本報訊】外交部駐港公署點名批評美國駐港總領事梅儒瑞，指他在美國的「戰略與國際研究中心」（CSIS）線上研討會上妄議香港特區司法個案，為黎智英等反中亂港分子撐腰，插手香港事務和中國內政，外交部駐港公署發言人表示堅決反對和強烈譴責。另外，港府亦發文反駁有關言論。

發言人表示，中國政府始終全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針。在香港國安法和《維護國家安全條例》保駕護航下，香港政治民主不斷健全完善，自由人權得到充分保障，經濟發展穩步回升，社會井然有序。同時，司法機關對一小撮反中亂港分子進行公正審判和依法懲治，消除國家安全隱患，可謂順應人心，正當其時。

斥借學術研討 實干預抹黑 發言人指出，西方個別反華機構和政客對香港從由亂到治、走向由治及興、耿耿於懷，以學術研討為名，行干預抹黑之實，大肆污衊抹黑香港政治民主、司法公正和人權自由狀況，既不客觀，更不公正，奉勸美方盡早認清現實，擺正位置，不折騰、不挑事、不越界，以實際行動回歸到促進中美關係健康穩定發展的正路上來。

另外，特區政府亦對梅儒瑞發表的涉港言論，表示強烈不滿和反對，批評梅儒瑞的言論偏頗，對特區維護國家安全工作進行污衊抹黑，強烈要求美國立即停止不符合國際法和國際關係基本準則的行為，立即停止干涉香港特區事務。

梅儒瑞日前出席美國華府智庫「戰略與國際研究中心」線上研討會，就香港議題與美國對華關係發言提到，如果香港要穩定和美國的關係，就必須停止對港人實施更嚴厲的鎮壓，又稱美國政府會密切留意本月香港法院對47人案作出的裁決與量刑。另外，當中亦有直接批評香港和北京不遵守國際條約，更要求香港政府撤銷居住在美國港人的懸紅通緝令。