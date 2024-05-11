周達權：《蘋果》員工建議 廣告優惠撐黃絲

稱主打小店 因客戶不怕前特首 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。壹傳媒高層周達權續以特赦證人身份出庭頂證黎智英。庭上披露，有《蘋果日報》員工曾提議，該報可在廣告策略上「主打黃絲小店」，原因之一是這些客戶不怕梁振英(前特首)。昨日庭上亦有專家證人書面供詞，提及美國在2019年開始分階段制裁中港官員和執法人員。

審訊昨日踏入第74日。辯方先補充盤問周達權。辯方指，「飯盒會」上，不曾討論過《自由之夏》刊物，周說不記得。

辯方續指，「飯盒會」上沒有討論過「一人一信救香港」行動。控方之後覆問周達權，並展示通訊軟件「Slack」一個名為「港蘋紙廣告」的群組，群組在2019年12月創立，成員包括黎智英、周達權、壹傳媒行政總裁張劍虹等。周達權指不知道是誰創立此群組。

據上述群組對話截圖顯示，有《蘋果》銷售部員工說，「短期主打黃絲小店，或許也是一條出路」、「好處是比較有彈性，這些客戶亦不怕梁振英」、「以優惠價錢給予小店」，黎智英回答說「好，到時討論」，但之後說「各位同事，不好意思，我在日本放假未能參加，由劍虹主持。謝謝。」另外，周達權透露，2020年8月他被捕後，曾經提供手機密碼給執法部門，但之後獲告知密碼不正確。周稱，他只得這組密碼，不知道無法開啟的原因。

專家證供提美制裁中港官員 周達權昨晨作供完畢，意味着本案主要控方證人均完成作供。控方之後讀出城市大學法律學院教授王貴國的書面供詞，他以專家證人身份就美國制裁中港或敵對行為，及所帶來的法律後果等作供。據王貴國指，美國2019年開始，分別推出《香港避風港法案》、《香港自治法案》、《香港人權與民主法案》和行政命令等，制裁多名中港官員，包括前特首林鄭月娥、現任保安局局長鄧炳強、現任國安處總警司李桂華等，並取消美國對香港的優惠待遇。

控方讀畢王貴國教授的供詞。之後，將處理辯方申請重新傳召張劍虹作盤問的事宜。由於控方需時審視有關理據，法庭會在下周一（13日）才聽取相關陳詞。

受審4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

本案共涉12名被告，其中李宇軒及陳梓華已在2021年8月，承認串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪待判刑。兩人均已作供完畢。

6名前蘋果高層，包括壹傳媒前行政總裁張劍虹、前蘋果副社長陳沛敏、總編輯羅偉光、執行總編輯林文宗、兩名主筆馮偉光（筆名盧峯）和楊清奇（筆名李平），則在2022年11月承認串謀勾結外國勢力罪，將待黎智英案審結後進行求情及判刑。張劍虹、陳沛敏及楊清奇，已先後以從犯證人身份出庭作供。案件編號：HCCC 51/2022

周達權供稱，2020年8月被捕後，曾經提供手機密碼給執法部門。 審訊證供重點